İzmir'de iki ayrı fabrikada eş zamanlı yangın çıktı İzmir'in Buca ilçesinde iki ayrı fabrikada yangın çıktı. Mobilya ve kağıt fabrikalarında çıkan yangınların nedeni henüz belli değilken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi 25 Aralık 2020, 08:16 Son Güncelleme: 25 Aralık 2020, 08:21 AA