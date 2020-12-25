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İZMİR

İzmir'de iki ayrı fabrikada eş zamanlı yangın çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde iki ayrı fabrikada yangın çıktı. Mobilya ve kağıt fabrikalarında çıkan yangınların nedeni henüz belli değilken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ediyor.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ediyor.

4 KATLI KAĞIT FABRİKASINA DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ediyor.

Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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