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İzmir'de ilginç dolandırıcılık: Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL topladılar

İzmir'de, otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp; otel için tadilat yapılacağını acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarından toplam 15 milyon TL dolandırdı. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alındı. 

08:08 . 26/08/2023 Cumartesi
DHA
Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandırdılar

Kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp 15 milyon TL dolandırdılar

​İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte birçok otelin resepsiyonunu arayarak kendilerini otel sahibi olarak tanıtan ve otelin tadilatı için acil para lazım olduğunu söyleyerek toplam 47 çalışanın 15 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı.


Vatandaşların da şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 11 şüpheli farklı adreslerde gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1  ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.





#İzmir
#Dolandırıcılık
#Otel dolandırıcılığı
7 dakika önce
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