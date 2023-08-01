İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Zihinsel engelli saldırgan Türk çalışanı ağır yaraladı

Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, saldırı sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu bilgisini verdi. Saldırının Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor. İşte detaylar.