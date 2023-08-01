İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Zihinsel engelli saldırgan Türk çalışanı ağır yaraladı

İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi.
İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı bir vatandaş ağır yaralandı. Konak'ta yer alan konsoloslukta yaşananlara ilişkin ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.
Saldırgan zihinsel engelli
Valilik, zihinsel engelli saldırganın suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını, yaralanan çalışanın da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını duyurdu.
"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."