İzmir'de kiracı kadın ev sahibinden eşyalarını dışarı attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu

Karabağlar'ın Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Sevda Subaşı, gazetecilere, aralarında "kira zammı anlaşmazlığı" bulunan ev sahibi tarafından dün, eşyalarının apartmanın önüne çıkarıldığını söyledi.
Evde olmadığı saatlerde eşyalarının dışarıya atıldığını ileri süren Subaşı, "Bir süredir boşanma aşamasında olduğumuz eşimle ayrı yaşıyoruz. Evime çilingir ile girmişler. Kira zammı konusunda anlaşmazlığımız vardı, bu süreçte başka bir ev bakıyordum ama bulamadım. Evde ziynet eşyalarım da vardı ve onları bulamadım. Karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldum" dedi.
Dün geceyi annesi ve babası ile dışarıda eşyalarının başında geçirdiklerini anlatan Subaşı, kiralık bir ev bulmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
FOTOĞRAF 9
Hem kiracı olarak oturanlar hem de evini kiraya verenler özellikle son yıl artan fiyatlar karşısında mağdur olmamak adına kendi haklarını araştırmaya başladı. Peki kiracıların hakları neler? Kiracılar hangi sebeple çıkarılabilir? Ev sahibi kira sözleşmesini iptal edebilir mi? Ev sahibi ve kiracıların hakları neler?
Her iki tarafı da koruyan kanunların olmasına rağmen gerek bilinmediğinden gerek karşı tarafın zorlayıcı tavrından bazı problemler yaşanmaya devam ediyor.
Türkiye’de kiracıları koruyan kanunlardan bahseden BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu, “Öncelikle kanunun kiracılar nezdinde pozitif ayrımcılık yaptığını söylemek mümkün. Elbette ki her olay yargıya intikal ettiğinde kendince değerlendirilir fakat genel hatlarıyla kiracıların hak ve yükümlülüklerinden söz etmek gerekirse; kiracılar, kiraladıkları mülkü kendi evleri gibi kullanmakla ve bakmakla yükümlülerdir” dedi.
Ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir
1-Mülke kasıtlı zarar sonucu ev sahiplerinin sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu söyleyen Ö. Burak Özmutafoğlu, “Mülke kasıtlı olarak zarar vermek ve tahribatta bulunmak mülk sahibine sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı verir.
Bu nedenle kiracıların öncelikli yükümlülüğü mülkü özenle kullanma yükümlülüğüdür. Ayrıca anlaşılan kira bedelini düzenli ve eksiksiz ödeme kiracıların en önemli yükümlülüklerindendir.
2- Yine mülke ait aidat gibi yan giderlerin ödenmesi tek taraflı fesih hakkı ortaya çıkarabilir.
3- Komşularla olan ilişki de kiracının önemli yükümlülüklerinden bazılarıdır. Dolayısıyla kiracının bu yükümlülüklere aykırı davranması mülk sahiplerine, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve tahliye talep etme hakkı verir” diye konuştu.
Ev sahibi sözleşme bitmeden kiracıyı çıkartırsa 3 yıl kiraya veremez
Yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen sözleşmenin ev sahibi tarafından feshedilebileceği durumların altını çizen Özmutafoğlu, “Ödemelerini düzenli yapan, yan yükümlülüklerini yerine getiren kiracının tahliyesi sadece birkaç durumda söz konusu olur.
Bunların en önemlisi, konutun mülk sahibinin veya birinci dereceden yakının ihtiyacının oluşması durumudur. Bu takdirde mülk sahibi kiracının sözleşme süresi sonunda tahliyesini isteyebilir fakat bu durumda da mülk sahibi bu mülkü 3 yıl süreyle tekrar kiralayamayacağının altını çizmek gerekir” diyerek ev sahiplerini uyardı.
Kiracıyı çıkarmak için üç kriter: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son zamanlarda artan kira fiyatları, ev sahiplerinin kiracılar üzerindeki baskısını arttırdı. Kiracılar da haklarını araştırmaya başladı. Kiracı ve ev sahibi hakları konusunda BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu görüşlerini paylaştı. Kiracıların hakları neler? Kiracılar hangi sebeple çıkarılabilir? Ev sahibi kira sözleşmesini iptal edebilir mi? İşte ev sahibi ve kiracıların hakları...