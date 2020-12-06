İzmir’de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza kesildi

Ekipler, dün sabah saat 05.00'ten bu sabah 05.00'a kadar ise bin 44 idari işlem yaparken, 3 milyon 184 bin 938 lira da para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri için yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma saat 21.00’de başlayan kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor. 1 Aralık Salı günü saat 21.00 ile 6 Aralık saat 05.00'e kadar olan sürede ekipler kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 441 kişiye idari işlem uygularken, 7 milyon 385 bin 320 lira para ceza kesildi.

Ekipler, dün sabah saat 05.00'ten bu sabah 05.00'a kadar ise bin 44 idari işlem yaparken, 3 milyon 184 bin 938 lira da para cezası kesildi.

OYNAT 01:00 Yurttan kaçan çocuklar taksim meydanında yakalandı İstanbul Taksim'de denetleme yapan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza kesti. Yetiştirme yurdundan kaçan çocuklar ise Taksim Meydan'da yakalanarak ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü. BiP'te paylaş

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