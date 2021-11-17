İzmir'de korkunç cinayet! Kendisini 12 yıldır rahatsız eden adamı öldürdü: Mecbur kaldım

Olay, 2 Ekim akşamı Irmak Mahallesi 38/4 Sokak'ta meydana geldi. Bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, iddiaya göre eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçak, polisteki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 YILDIR CEZAEVİNDEYDİ

Serkan Aydın'ın birçok suçtan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu, olay tarihinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.

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ÇALINAN ÇANTAMLA YANIMA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Esra Uçak'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Geçmişte, Kemalpaşa ile İzmir arasında yol üzerinde manav tezgahları olduğunu ve Serkan Aydın'ın yaklaşık 12 yıl önce ilk kez burada gördüğünü ifade eden Uçak, "Bir hafta sonra Turgutlu'da omzumdaki çanta tanımadığım bir kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra Serkan elinde çantayla yanıma geldi, 'Dikkat edin ortalık hırsız kaynıyor' deyip çantamı verdi. Bir gün sonra yine manava gelerek alışveriş yaptı. Telefon numarasının yazdığı bir kağıt bıraktı, yırtıp attım. Numarayı da kaydetmedim. Bir iki gün sonra telefonum çaldı. 'Ben Serkan, bana bir can borcun var. En azından bir çay içelim, niyetim kötü değil' dedi. Aynı gün içinde beni birçok kez aradı ancak açmadım. Ben bu durumu kimseyle paylaşmadım, 12 yıldır peşimdeydi" dedi.

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"BENİ TAKİP EDİP EVİMİ ÖĞRENMİŞ"

Bu olaylardan birkaç gün sonra Kemalpaşa ilçesinde çocuklarıyla birlikte düğüne gittiğini belirten Uçak, "Düğünde Serkan da vardı. Bana, 'İlk gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsun. Sen istesen de istemesen de benim olacaksın' dedi. Ben de, 'Çocuklarım var benden uzak dur' dedim. Beni takip edip evimi öğrenmiş. Bir gün sonra geldi. Kağıda yazdığı numarasını uzatıp onu aramamı söyledi ve gitti. Kağıttaki numarayı kadın ismiyle kaydedip aradım. 'Ben evliyim, ne istiyorsun benden?' dedim. Bir gece eşim yoktu pencereyi tıklattı ve 'Kapıyı açmazsan bütün mahalleye rezil ederim' dedi. Ben de mecbur dışarı çıktım. Yine aynı şeyleri tekrarladı, gitmesini söylediğimde onunla buluşursam gideceğini söylediği için kabul ettim. Buluştuk aynı şeyleri tekrarlayıp durdu" ifadelerini kullandı.

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"ADRESİMİ DEĞİŞTİRDİM ONU DA BULDU"

Bu gelişmelerden sonra adresini değiştirdiğini söyleyen Uçak, "Ancak yeni evimin adresini de buldu. Hatta ben evdeyken telefonu açmadım diye gelip beni darp etti. Bir süre sonra beni arayarak, 'Beni cezaevine götürüyorlar, beni aramazsan seni mahvederim' dedi. Daha sonra annesi beni aradı. 'Çok ısrar etti, senin ismini ziyaretçi listesine yazdırdık' dedi. İstemeden, korktuğum için 2 kez ziyaretine gittim. Son gittiğimde bir daha gelemeyeceğimi söyledim, yine tehdit etti. Olay tarihinden 2 ay önce Serkan cezaevinden aradı. Tehdit edildiğim için kimseyle hiçbir şey paylaşamadım. Olay günü Serkan'ın akrabası olduğunu söyleyen birinden telefonuma 'Gaziemir'e geliyorum' mesajı geldi. Gelmeyeceğini düşünerek umursamadım.

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"İÇERİ ZORLA GİRDİ"

Saat 14.00 sıralarında kapı çaldı. Kadın sesine benzer bir ses 'Üst komşu' dedi. Ben de açtım. Karşımda Serkan'ı görünce kapıyı kapatmak istedim, hamle yaparak zorla içeri girdi. Ben, 'Yeter artık çık hayatımdan' diye bağırınca ağzımı kapattı. Çocuk odasına kaçtım, camı açıp yardım isteyecektim, başaramadım. Camdan mutfak balkonuna geçip aşağıya atlamak istedim, saçımdan tutup geriye doğru çekti" dedi.

"YARALANMASINA RAĞMEN ÜZERİME GELDİ"

Bağırdığını ancak sesini kimsenin duymadığını ifade eden Uçak, "Mutfağa doğru yöneldim, Serkan benden önce hamle yaparak çekmeceden meyve bıçağı aldı. 'Ya bugün her şey bitecek ya da öleceksin' dedi. Bıçağı bana savurdu, sağ kolumdan yaralandım. Boğuşma devam etti, nasıl oldu bilmiyorum ama bıçağı elinden alıp ona savurdum. Serkan üzerime gelmeye devam etti, ben de bıçağı sallamaya devam ettim. Kendimi kaybettiğim için kaç defa bıçağı savurduğumu hatırlamıyorum. Bir süre sonra kanlar içinde yere düştü. Sonra elime ne geçirdiysem kanayan yere tampon yapıp polisi ve sağlıkçıları aradım" ifadelerini kullandı.

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ESRA UÇAK'IN EŞİ: ALNIM AÇIK

Esra Uçak'ın eşi Kamuran Uçak ise söz konusu olaylardan haberinin olmadığını, eşinin kendisine ya da çocuklarına bir zarar gelmesin diye anlatmadığını söyledi.

Eşinin kendisine 'Benim alnım açık, ben ne yaptıysam namusumu korumak için yaptım' dediğini dile getirip, "15 yıl içinde sürekli olarak eşimi kendisiyle birlikte olması için tehdit etmiş. Bir süre sonra bu kişi cezaevine giriyor, yaklaşık 8 yıl cezaevinde kalıyor. Sonra eşim rahatlamış, artık kendisine zarar veremeyeceğini düşünmüş, biraz o yüzden de anlatmamış. Yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra çıkmış" dedi. Serkan Aydın'ın evin açık adresini bilmediğini sadece Gaziemir ilçesinde ikamet ettiklerini bildiğini söyleyen Kamuran Uçak, "Mahallede oynayan çocuklara bizim akrabamız olduğunu söyleyerek evin adresini öğrenmiş" dedi.

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Çocuklardan birinin Aydın'ı eve götürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADRESİ SOKAKTAKİ ÇOCUKLARA SORMUŞ

Uçak ailesinin avukatı Sedar Bektaş ise olayın esası ile ilgili birtakım aydınlatıcı kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, Aydın'ın adresi bilmediğini çocuklara sorarak öğrendiğini belirtti.

ÇOCUKLA BİRLİKTE EVE GİTTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, Serkan Aydın'ın Esra Uçak'ın oturduğu evin nerede olduğunu mahallede top oynayan çocuklara sormasının ardından, çocuklardan birinin Aydın'ı eve götürdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNDEM Arnavutköy'de sır cinayet: Polis kan izlerini takip ederek buldu

FOTOĞRAF 34 İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı. SPOR VE CİNAYET NOTLARI<br><br>Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü. Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu. Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. Başak Cengiz'i vahşice öldürmüştü: Samuray kılıçlı caninin odası ve dehşet koleksiyonu ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Söz konusu kesici alet koleksiyonunun fotoğrafları ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 22 İstanbul Ataşehir'de, dün akşam saat 19.00 sıralarında lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <br><br>Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. <br><br> Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı. \"ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ\"<br><br>Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, \"Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?\" diye konuştu. \"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ\" <br>-<br><br>Göktuğ Boz'un bir başka komşusu \"Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı\" dedi. “EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ\"<br><br>Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat \"Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş.\" şeklinde konuştu. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. EVİNDE ANLAMSIZ, GARİP YAZILAR BULUNDU<br><br><br>Polis evde yaptığı incelemede kağıtlar üzerine yazılarak, duvar ve pencerelere bantlanmış bir çok yazı olduğunu gördü. Yazılardan bazılarında \"Karına bıçak sapla, Karına mermi at, Mermiden kaçarken çarpraz koş. Biraz arkana bak.\" \"Tartışma eden saldıran insanı öldür Göktuğ.\" \"İstanbul Anadolu bölgesinde ölen yok . Saldırınca saldır yarısı katil bıçak.\" gibi yazdığı öğrenildi. ŞÜPHELİ İKİ ÜNİVERSİTE BİRDEN OKUYORMUŞ<br><br><br>Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelinin özel bir üniversitenin mühendislik bölümünde okuduğu, ayrıca Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne de kayıt yaptırdığı öğrenildi. Babası bir inşaat firmasında Mühendis koordinatör, annesi ise avukat olan şüphelinin Ataşehir'deki evinde yalnız yaşadığı belirlendi. Poliste oldukça sakin görülen şüphelinin verdiği 3 sayfalık ifadesinde işlediği cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi.<br> \"EVDEN CİNAYET İŞLEMEK İÇİN ÇIKMIŞ\"<br><br><br>Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. <br><br>Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi. Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söyleyerek \"Pişmanım böyle bir hatayı bir daha hiç yapmayacağım.\" dediği belirtildi. <br><br>Şüphelinin geçmişte 17 gün uyuşturucu kullandığı için bir hastanede tedavi gördüğü ayrıca 5 yıl psikolojik destek aldığı tespit edildi. Ancak şüpheli Can Göktuğ Boz'un son üç yılda hiç bir doktora başvurmadığı belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. Samuray kılıçlı katilden kan donduran sözler: Filmlerden etkilendim birini öldürmem gerek Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Katil Can Göktuğ Boz'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Evinden 15 bıçak ve kılıç çıkan katil, "Cinayet işlemek için evden çıktım. Erkeğin karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdim" dedi. Boz'un komşuları da 'Hepimizi kesebilirdi' diyerek dehşet dolu şeyler anlattı. Bir komşu, "Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Hepimizi kesebilirdi. Daha önce 'dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu' demiş" diye konuştu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 36 Mimar Başak Cengiz, kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla vahşice katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısının evinde 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Hürriyet'in haberine göre, üstelik katil Can Göktuğ Boz’un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken. ASLINDA 1953’TEN BU YANA YASAK<br><br>6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. <br><br>Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. <br><br> Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: <br><br>“Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.” ‘VAHİM NİTELİKTE SİLAH’ DENİLİYOR<br><br>Avukat Oktay Keskin’e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. <br><br>Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor: \"TEDBİR ALMAK ŞART\"<br><br>“6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.” CANİDEN KAN DONDURAN SÖZLER<br><br>Saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. AVUKAT ANNE OĞLUNU SAVUNDU: İLAÇLARINI KULLANDIRAMADIK <br><br>Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomraloğlu \"Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum\" ifadelerini kullanmıştı. Başak Cengiz dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmış, ailesinin ve sevenlerinin feryatları gözyaşlarına boğmuştu. \"YAVRUMU DALINDAN KOPARDILAR\"<br><br>sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. O sırada Cengiz´in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br> \"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. İşte cenazede yürek yakan o anlar: Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı. Türkiye 'Başak Cengiz'e ağlıyor: Samuray kılıçlı cinayette kan donduran ayrıntı Ankara'dan bir aylık eğitim için geldiği İstanbul Ataşehir'de, hiç tanımadığı bir adam tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Katil Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ele geçirildi. Korkunç vahşetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' adı altında satıldığı ortaya çıktı.

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