İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan dört kişi kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen üç kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

OYNAT 00:59 Tekirdağ'da silahlı market soygunu kamerada Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde markette kadın kasiyeri tabanca ile tehdit ederek kasadan aldığı 900 bin lira ile kaçan N.S.(33), polis tarafından yakalandı. N.S.'nin çevrede çocukların da bulunduğu sırada kasiyeri tehdit edip, kasadan paraları aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. BiP'te paylaş

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