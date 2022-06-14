İzmir'de kuyumcuyu soymaya çalışan dört kişi kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı G.S, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine gönderildi.
İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuya gelen üç kişi ile onları dışarıda bekleyen bir şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.
Polis, zanlılardan Ö.S. ve F.K'yi Menemen ilçesinde, H.A. ve O.D'yi ise Manisa'da gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
OYNAT 00:59
Tekirdağ'da silahlı market soygunu kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde markette kadın kasiyeri tabanca ile tehdit ederek kasadan aldığı 900 bin lira ile kaçan N.S.(33), polis tarafından yakalandı. N.S.'nin çevrede çocukların da bulunduğu sırada kasiyeri tehdit edip, kasadan paraları aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi.
Soyguncular 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.
Görgü tanığı Kamil Akyapı, \"Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm\" dedi.<br><br>
Beylikdüzü'nde banka soygunu: 80 bin doları alıp kayıplara karıştılar
Beylikdüzü'nde bulunan bir banka, iki kişi tarafından soyuldu. Polis ekipleri, 80 bin dolar aldıkları belirtilen soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.