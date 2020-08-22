İzmir'de mangalcılara kötü haber: 31 Ekim'e kadar yasak

İzmir İli Orman Yangınları Komisyonu, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, artan orman yangınları nedeniyle önceki tedbirler dışında yeni kararlar alındığı belirtildi. Vatandaşların ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve ocak yakmalarının yanı sıra hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edildi.

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde

Yangın sezonu boyunca sürecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir."

FOTOĞRAF 5 Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı. Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı. Balkonda mangal keyfinde faciadan dönüldü Diyarbakır'da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. BiP'te paylaş

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Ayrıca, açıklamada yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı belirtildi