Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde mangalcılara kötü haber 31 Ekime kadar yasak
İZMİR

İzmir'de mangalcılara kötü haber: 31 Ekim'e kadar yasak

Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçmek için İzmir'de önemli bir karar alındı. Piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim’e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de mangal yapma saatlerine kısıtlama getirildi.
İzmir'de mangal yapma saatlerine kısıtlama getirildi.

İzmir İli Orman Yangınları Komisyonu, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında dün toplandı. Toplantının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, artan orman yangınları nedeniyle önceki tedbirler dışında yeni kararlar alındığı belirtildi. Vatandaşların ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve ocak yakmalarının yanı sıra hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde
GÜNDEM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Mangal konusu bugün İçişleri Bakanlığının gündeminde

Yangın sezonu boyunca sürecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir."

Balkonda mangal keyfinde faciadan dönüldü
FOTOĞRAF 5
Title
Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı.
Title
Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü.
Title
Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı.
Title
Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.
Balkonda mangal keyfinde faciadan dönüldü
Diyarbakır'da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


  • Ayrıca, açıklamada yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı belirtildi

Mangal nedeniyle alev alan çatıda, piknik tüpleri bomba gibi patladı
OYNAT 00:28
Mangal nedeniyle alev alan çatıda, piknik tüpleri bomba gibi patladı
Diyarbakır'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Abone Ol Google News
Dünyanın gözü Türkiyede

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
10 günde 500 bin kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Türkiyenin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!
Okullara<br>hijyen desteği

Okullara
hijyen desteği

​AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış.
Belhanda<br>gözden çıkarıldı

Belhanda
gözden çıkarıldı

​İndirime yanaşmayan Faslı yıldız satış listesine konuldu.
Sahte emlakçıya<br>yasal düzenleme

Sahte emlakçıya
yasal düzenleme

​1 Eylül'den itibaren yetkisi olmayan çalışamayacak.
Kaliforniya yanıyor

Kaliforniya yanıyor

​Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor.
Altıncı finalde altıncı zafer

Altıncı finalde altıncı zafer

​UEFA Avrupa Ligi finalinde senaryo değişmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.