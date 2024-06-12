İzmir'de mide bulandıran çocuk istismarı: Bakanlık harekete geçti

"Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur."