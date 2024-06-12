|
Gündem

İzmir'de mide bulandıran çocuk istismarı: Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığını, suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.

23:04 - 12/06/2024 Wednesday
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin açıklama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa istismar olayının emniyet birimlerine intikal etmesiyle Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Olayla ilgili suç duyurusunun ardından adli işlemlere başlandığı ve çocuk için acil koruma kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuğun annesine teslim edildiği kaydedildi.

Çocuğun ihtiyaçları için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırılması kararı alındığı, Bakanlık avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur."

Açıklamada, suçluların en ağır cezayı alması için, Bakanlığın dava sürecini sonuna kadar takip edeceği de bildirildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Çocuk
#İstismar
5 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS puan hesaplama 2024: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur?