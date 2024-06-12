İzmir'de mide bulandıran çocuk istismarı: Bakanlık harekete geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa istismar olayının emniyet birimlerine intikal etmesiyle Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.
Çocuğun ihtiyaçları için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırılması kararı alındığı, Bakanlık avukatlarınca davaya müdahillik talebinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, suçluların en ağır cezayı alması için, Bakanlığın dava sürecini sonuna kadar takip edeceği de bildirildi.