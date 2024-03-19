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İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu: Beş şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

08:28 - 19/03/2024 Salı
IHA
Operasyonda beş Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda beş Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör örgütlerine üye olduğu ve terör örgütlerinin sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.




#İzmir
#MİT
#PKK
#Operasyon
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