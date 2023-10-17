İzmir'de onlarca düzensiz göçmen ve çok sayıda göçmen kaçakçısı yakalandı

Meteoroloji bugün 12, yarın ise 6 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Çarşamba günü ise neredeyse yurdunun tamamı için alarm verildi. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Peki, sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte bugün ve bu hafta boyunca beklenen hava durumu şöyle...