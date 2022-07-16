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İZMİR

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin süratli müdahalesi sonucu önüne geçildi. Sık ağaçların bulunduğu noktaya sıçramadan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bornova'da çıkan yangının önüne geçildi.

Yangın, öğle saatlerinde Bornova Yakaköy Profesörler Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 6 arazözle müdahalede bulundu.

YANGININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy’e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde tehlikeli olan noktada yangının önüne geçildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir Bornova'da orman yangını
OYNAT 00:57
İzmir Bornova'da orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 14.20 sıralarında Yakaköy mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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