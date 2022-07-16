İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, öğle saatlerinde Bornova Yakaköy Profesörler Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 6 arazözle müdahalede bulundu.
YANGININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy’e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde tehlikeli olan noktada yangının önüne geçildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.