İzmir'de polis merkezine yönelik saldırıyla ilgili gözaltı sayısı dokuza çıktı

22:208/09/2025, Pazartesi
IHA
Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

İzmir Balçova'da polis merkezine yönelik saldırı düzenlenmiş ve iki polis şehit olmuş, iki polis de yaralanmıştı. Alçak saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı artıyor. En son İstanbul'da İran uyruklu bir şahsın ardından Ankara'da ve Şanlıurfa'da da üç kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı dokuza çıktı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden 4’ü İzmir’de, 1’i İstanbul’da, 2’si Ankara’da ve 1’i de Şanlıurfa’da yakalandı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı sayısı artıyor. Saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B.’nin ardından, olay sonrası başlatılan soruşturmada babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Daha sonra İstanbul’da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A.’nın gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 9’a yükseldi.



#İzmir
#Balçova
#Polis Merkezi
#Saldırı
