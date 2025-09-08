AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İzmir'deki hain saldırıya tepki

"İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun."