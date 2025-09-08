Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İzmir'deki hain saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İzmir'deki hain saldırıya tepki

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:508/09/2025, الإثنين
G: 8/09/2025, الإثنين
Ömer Çelik
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. 16 yaşındaki saldırganın örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki hain saldırıya sert tepki gösterdi.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun."
ifadelerini kullandı.




15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
