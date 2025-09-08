Yeni Şafak
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

09:548/09/2025, Pazartesi
16 yaşındaki saldırgan yakalandı, soruşturma başlatıldı.
16 yaşındaki saldırgan yakalandı, soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1'i polis 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi.


08 Eylül, Pazartesi

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açıldı.

Saldırının 16 yaşında (E.B) maske takan bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı aktarıldı.

Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.

Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Altı yaralı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olayda 2 polisimizin şehit olduğunu 6 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Saldırgan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hain saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Adalet Bakanı Tunç: 6 Cumhuriyet başsavcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma, tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir"
açıklamasında bulundu.

AK Parti'den açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
"Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"
dedi.


