İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma, tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir"