İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1'i polis 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi.
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açıldı.
Saldırının 16 yaşında (E.B) maske takan bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı aktarıldı.
Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.
Yaralı polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Altı yaralı var
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olayda 2 polisimizin şehit olduğunu 6 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya: Saldırgan yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hain saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: