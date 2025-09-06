Mersin'de polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacağı öğrenildi.