Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu’unun ismi memleketindeki okulda yaşatılacak

10:2826/08/2025, Salı
IHA
Dicleli şehidin ismi okulda yaşatılacak
Hatay’ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu’unun ismi memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yeni yapılan okulda yaşatılacak.

Hatay’ın Altınözü ilçe sınırında 29 Temmuzda araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Yusuf Sofioğlu’nun ismi, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet verecek olan okula verildi.

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Sabır, "İlçemizde yapılan yeni okul binasının Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlaması için Bakanlık ile yazışmalarımız oldu. Nihayetinde ilgili makamların oluru ile okul binası yeni eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni okulumuza vatani görevini yaparken şehit olan değerli hemşerimiz Yusuf Sofioğlu’nun isimi verildi. Böylece yeni okulumuzun ismi, Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kararlaştırıldı. Aziz şehidimizin isminin yaşatılacağı okulumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün şehidimizin isminin verildiği Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundum. Okulumuzun yeni eğitim-öğretim dönemine tam olarak hazır olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yeni eğitim-öğretim yılının ise herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



