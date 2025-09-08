Balçova saldırganı ile irtibatlı İranlı zanlı Esenyurt'ta yakalandı

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen ve iki polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B. ile irtibatı olduğu tespit edilen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.
İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. yaralı olarak yakalanmıştı.
Anne-baba ve iki arkadaşı gözaltında
Yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısının babası N.B. ve annesi A.B. ile iki arkadaşı gözaltına alınmıştı.
Saldırganla irtibatlı İranlı zanlı Esenyurt'ta yakalandı
E.B. ile irtibatı olduğu tespit edilen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.
Böylelikle gözaltı sayısı 5'e çıktı.