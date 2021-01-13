Gündem İzmirde nehir taştı evleri su bastı
İZMİR

İzmir'de sağanak yağış: Dere taştı evleri su bastı

İzmir'de nehir taştı evleri su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşildere semtinde bulunan nehir taşınca çok sayıda mahalle ve ev sular altında kaldı. Her yağmur yağışında aynı korkuyu yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce bu soruna çare bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı. Taşkın sırasında derenin çevresindeki demir korkuluklar sökülerek, sokaklarda sürüklendi. Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağmur sularının çekilmesinin ardından mahalledeki sokaklar sel sularının getirdiği çamur ve çöp içinde kaldı. Ekipler, temizlik çalışması yaparken, mahalle sakinleri sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de, sağanak nedeniyle Yeşildere semtinde bulunan, semte ismini de veren Yeşildere taştı.

'ÇOCUKLARI OMZUMUZDA KAÇIRDIK'

Evi sel sularına teslim olan mahalleliden Tolga Yüzükan, "Canımızı zor kurtardık. Bu ev sular altındaydı. İçeride 3 tane çocuk vardı, omzumuzda kaçırdık çocukları. Evde oturacak eşya kalmadı. Kim verecek bunun hesabını. Çocuklar çığlık çığlığa ağladılar. Onları nasıl çıkardığımızı bilemedik” dedi.

Tunca Nehri taştı polis köprüleri trafiğe kapattı
GÜNDEM
Tunca Nehri taştı polis köprüleri trafiğe kapattı

'BİR ANDA NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Evini su basan vatandaşlardan Ahmet Yerli, "Evlerimizi su bastı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Birden bire su bastı. Arka sokakta akrabamız vardı, 'Evleri su bastı' deyince birden çıktı. Herkes telaşta, korkudan herkes sokaklara çıktı. Herkes perişan oldu. Biz şu anda evlerimizi toparlıyoruz, sabaha kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dere taşmış, köprünün başındaki demirler bile kırılmış. Yardım bekliyoruz, ilgilenilmesini istiyoruz ama gelen giden yok” dedi.

Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

'HER YAĞMURDA KORKU İÇİNDE KALIYORUZ'

Ayşe Çete, "Her yağmur yağdığında biz korku içinde kalıyoruz. Ben diyaliz hastasıyım. Büyüklerimiz bizlere bir çare bulsun. Hepimiz çok korktuk. Her yağmurda korkudan ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

TEPECİK ALT GEÇİTİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle Tepecik semtinde İtfaiye Daire Başkanlığı'nın karşısındaki alt geçit sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, metrelerce uzunluktaki tahliye borularıyla yağmur suyunu tahliye etti. Çalışma nedeniyle yol araç trafiğine saatlerce kapalı kaldı.

Birçok ev sel sularına teslim olurken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Afyonkarahisar'da 80 km hızla esen rüzgar beton direkleri yıkıp araçları devirdi
FOTOĞRAF 18
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Kaza akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait V.B., idaresindeki askeri araç aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.
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Kazada, askeri personeller V.B., T.S., ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve tır sürücüsü Erol Koçak yaralandı.
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Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ise 26 KR 521 plakalı bir kamyonet akaryakıt istasyonu çıkışında devrilirken, karşı şeritte ise bir başka tırın dorsesi ise bankete girerek yan yattı.
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Bölgede yaklaşık 90 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri ise devriye gezerek yollarda özellikle hızlı seyir eden araçları uyararak kazaların önüne geçmeye çalıştı.
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Öte yandan, olay yerinde görev yapan polis ve jandarmaların rüzgardan dolayı güçlükle hareket etmeleri ise rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.
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Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar beton direkleri yıktı, kabinleri yerinden söktü. Rüzgardan dolayı çöp konteynerleri ve seyyar esnafların simit satış arabaları da yollara devrildi.
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Rüzgar sebebiyle Atatürk caddesinde orta refüjdeki beton bir elektrik direği ağacın üzerine devrilirken, olay esnasında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolun boş olması her hangi bir kazanın yaşanmasının önüne geçti.
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Kenttin en işler caddelerinin başında gelen Milli Birlik caddesinde ise seyyar esnafların simitçi ve el arabaları devrildi.
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Rüzgar nedeniyle bir çok bölgede yollara devrilen çöp konteynerleri ise trafikte tehlike oluşturdu. Belediye ekipleri ise kent merkezinde temizlik çalışması başlatarak devrilen malzemelerin yollardan kaldırılması için yoğun uğraş verdi.
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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BK 7699 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya çevre yolu Gümüşkent kavşağında rüzgarın da etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
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Kazada, sürücü ile araçta bulunan Alper Öztürk ve Bekir Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Öte yandan kentte etkili olan rüzgar nedeniyle yollardaki bazı aydınlatma direklerinin devrildiği, trafik levhaları ile reklam panoların da yerinden çıktığı görüldü.
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Öte yandan kentte etkili olan rüzgar nedeniyle yollardaki bazı aydınlatma direklerinin devrildiği, trafik levhaları ile reklam panoların da yerinden çıktığı görüldü.
Afyonkarahisar'da 80 km hızla esen rüzgar beton direkleri yıkıp araçları devirdi
Afyonkarahisar'da saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Şiddetli rüzgar aralarında tır, kamyonet, otomobil ve jandarma aracının olduğu 6 aracın devrilmesine neden olurken, yaşanan olayda 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı. Öte yandan şehirde etkisini gösteren şiddetli rüzgar beton direkleri de yıkıp kabinleri yerinden söktü.


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