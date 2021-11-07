İzmir'de sahte alkol operasyonu: 22 bin 150 litre ele geçirildi

Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. ​

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bulunan bir depoda, kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

BASKINLAR ÜST ÜSTE: 13 BİN 693 ŞİŞE BANDROLSÜZ ŞARAP

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir iş yerine jandarmanın operasyonunda 13 bin 693 şişe bandrolsüz şarap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vergi Denetim Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 13 bin 693 şişe bandrolsüz şarap ele geçirildi. İşletme hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında işlem başlatıldı.

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