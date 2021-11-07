Gündem İzmirde sahte alkol operasyonu 22 bin 150 litre ele geçirildi
İZMİR

İzmir'de sahte alkol operasyonu: 22 bin 150 litre ele geçirildi

İzmir'de jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde sahte alkol operasyonu: 22 bin 150 litre ele geçirildi
Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. ​

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bulunan bir depoda, kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

BASKINLAR ÜST ÜSTE: 13 BİN 693 ŞİŞE BANDROLSÜZ ŞARAP

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir iş yerine jandarmanın operasyonunda 13 bin 693 şişe bandrolsüz şarap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vergi Denetim Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında 13 bin 693 şişe bandrolsüz şarap ele geçirildi. İşletme hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında işlem başlatıldı.


Ülke genelinde 'Alkol Operasyonu' yapıldı: Çok sayıda kişiyi zehirleyeceklerdi
GÜNDEM
Ülke genelinde 'Alkol Operasyonu' yapıldı: Çok sayıda kişiyi zehirleyeceklerdi

Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Salı günü bir kargo firmasının Büyükçekmece'de bulunan deposunda çok miktarda sahte alkol bulunduğu ve piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.
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Harekete geçen ekipler, kargo firmasının deposuna baskın düzenledi.
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Baskında, litrelerce sahte alkolün kamyonlarla depoya getirilerek, çalışanlar tarafından bidonlara konduğu ve sahte etiketlerle orijinal süsü verildiği tespit edildi.
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Firma çalışanlarının yakalanmamak için de sahte alkol kutularının üzerine kargo firmasının etiket ve logolarını yapıştırdıkları belirlendi.
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Çalışanların alkol siparişlerini, firmaya ait araçlarla kargo dağıtımı yapılıyormuş gibi piyasaya sürdükleri öğrenildi.
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Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.
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Operasyonda kargo firmasının deposunda çalışan 6 kişi gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kargo firmasının deposuna sahte alkol baskını
Büyükçekmece'de kargo firmasının deposuna piyasaya sahte alkol sürüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonucu; 4 bin 525 litre alkollü sıvı, 620 alkol kiti, 47 bin 500 alkol etiketi, 145 bidon kapağı, 4 derece ve 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Operasyonda kargo firmasına ait depoda çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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