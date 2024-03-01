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İzmir'de Şubat ayında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.

10:30 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 10:31 - 1/03/2024 Cuma
IHA
İzmir'de Şubat ayında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı
İzmir'de Şubat ayında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de Şubat ayı içerisinde jandarma sorumluluk alanında, 2 bine yakın düzensiz göçmen yakalanırken, yakalanan 42 düzensiz göçmenden 24'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç olayıyla mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 8 ilçede çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen bin 971 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 42 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı yakalanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine götürüldü.


#İzmir
#Göçmen
#Tutuklama
1 saat önce
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