Gündem İzmirde tartıştığı kadının başörtüsünü yere atıp darbeden şahıs gözaltında
İZMİR

İzmir'de tartıştığı kadının başörtüsünü yere atıp darbeden şahıs gözaltında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı Ayşe Özen'in başörtüsünü yere atıp darbettiği ileri sürülen Ö.Ö isimli şüpheli gözaltına alındı. Özen, minibüste sesli bir şekilde video izleyip AK Parti'lilere hakaret eden Ö.Ö'yü gürültü nedeniyle uyardığını, uyarısı sonrası kendisine de hakaretle karşılık verip darbettiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde tartıştığı kadının başörtüsünü yere atıp darbeden şahıs gözaltında
Darp edilen Ayşe Özen.

Ev kadını 38 yaşındaki Ayşe Özen, dolmuşta AK Parti'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığını ve gürültüden rahatsız olup tepki gösterdiği için araçtan indiği sırada kendisini darbettiğini öne sürdüğü kadından şikayetçi oldu.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Özen, darp raporu aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Ö.Ö'yü tespit ederek gözaltına aldı.

  • Ayşe Özen, AA muhabirine, minibüste bir kadının, siyasi içerikli videolar izleyen kişiyle tartıştığını ve AK Parti'lilere hakaret ettiğini savundu.
  • Gürültüden rahatsızlık duyup kadını uyardığını anlatan Özen, minibüsten indiği sırada kadının bu kez de kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

"BAŞÖRTÜMÜ ALIP YERE FIRLATTI"

"Neden bana saldırıyorsun? Ben senin şahsına herhangi bir söz söylemedim." şeklinde karşılık vermesi üzerine darbedildiğini aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Böyle deyince kulağıma tokat attı. Başörtümü alıp yere fırlattı. Ben de raporumu alıp şikayetçi oldum. Bana hiçbir şekilde vurmaya hakkı yoktu, çantamı yırttı, kolumu darbetti ve kulağıma vurdu."

Özen'in eşi Mustafa Özen de olay yerine geldiğinde polis ekibinin kamera kayıtlarına baktığını söyledi. Mustafa Özen, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti

Fırtına evinde çok farklı

Fırtına evinde çok farklı

​Trabzonspor, sahadan '3' puanla ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.
15 saniyede gol attı

15 saniyede gol attı

Yıldız adayı, oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturdu.
Kamu işçisine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

​Üç yaşındaki çocuğunu alıp ikinci kattan atladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.