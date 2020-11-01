İzmir'de tehlikeli anlar: Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.
Dokuz katlı binada yatma tespit edildi
Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem sonrası yıkılan Rıza Bey, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbelek, Doğanlar, Emrah apartmanı ve Barış sitesi bloklarında arama kurtarma çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Zaman zaman çalışmalar enkaz altından gelebilecek yardım seslerini duyabilmek için kısa süreli durduruluyor.
Enkaz altından bir yandan üzücü haberler gelirken bir yandan da sevindiren haberler geliyor. Bayraklı ilçesinde son durum havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
Enkaza dönüşen apartmanların gözüktüğü görüntülerde arama kurtarma çalışmalarının vinçler ve iş makinaları ile devam ettiği görüldü.
Ayrıca yıkılan apartmanların çevresinde çadırlar kurularak ev sahipleri ve yakınlarının kalması sağlanıyor.
Arama kurtarma çalışmaları nedeniyle şehrin bir çok yolu trafiğe kapatıldı.
Kapatılan yollar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken bir yandan da yıkım tehlikesi olan binalar yıkılmaya başlanıyor.
Deprem sonrası İzmir’de son durum havadan görüntülendi
Deprem sonrası İzmir’de son durum havadan görüntülendi
Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği İzmir'de şehrin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde aynı karede bir çok binada kurtarma çalışmalarının olduğu gözükürken, çalışmalar nedeniyle şehirde trafik yoğunluğu oluştu.
Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.
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Çalışmalara ara verildi
Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
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40 saniyede İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları
İzmir'de etkili olan deprem sonucu enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmaları yenisafak.com görüntüledi.
Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.
30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.
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