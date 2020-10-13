Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti İZBANda sigara içen iki gence ceza yağdı
İZMİR

​İzmir'de toplu taşıma sistemi İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı

Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'da çekilen ve büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahısları yakaladı. İZBAN içerisinde bağırarak şarkı söyleyip sigara içen Cem K. ile Gökçen Ö.'ye toplamda 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
İZBAN'a binen bir grup gencin yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içmesi tepkilere yol açmıştı.
İZBAN'a binen bir grup gencin yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içmesi tepkilere yol açmıştı.

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü.

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı
Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler
OYNAT 00:28
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler
İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Uyuşturucuyla mücadelede anne timleri
GÜNDEM
Uyuşturucuyla mücadelede anne timleri
Abone Ol Google News
Yüzde 80itamamlandı

Yüzde 80'i
tamamlandı

​Türkiye'nin denizdeki ikinci havalimanı olacak.
Dört bölgedesivillere saldırdılar

Dört bölgede
sivillere saldırdılar

​Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor.
25 yıldır uçakta unutulanları satıyor: En çok cep telefonu ve cüzdan rağbet görüyor

İşte uçaklarla Ermenistan'a taşınan silahlar​.

Aralarında<br>albaylar da var

Aralarında
albaylar da var

​15 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu.
Eskisinden<br>daha güçlüyüm

Eskisinden
daha güçlüyüm

Trump'tan, koronavirüs sonrası ilk miting.
Taşlarla saldırdılar

Taşlarla saldırdılar

Azerbaycanlılar ve Türklere yönelik alçak saldırı.
İZBAN'daki<br>sigaraya ceza yağdı

İZBAN'daki
sigaraya ceza yağdı

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Ateşkes değil<br>silah molası

Ateşkes değil
silah molası

​Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı.
Güzel haberler bekliyoruz

Güzel haberler bekliyoruz

​Sismik araştırma gemisi Oruç Reis göreve döndü.
CHP komedisi

CHP komedisi

​İndirimi Bursa yaptı, teşekkürü İmamoğlu aldı.
İlk lityum üretimi<br>bu yıl yapılacak

İlk lityum üretimi
bu yıl yapılacak

Yerli otomobilde de kullanılacak.
PKK'nın su<br>yalanı çöktü

PKK'nın su
yalanı çöktü

​Teröristler kara propagandaya doymuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.