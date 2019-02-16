Gündem İzmirde toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi
İZMİR

İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "Şu ana kadar 12 evimizi boşalttık. 12 evimizin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Evlerini boşaltan vatandaşlarımızın kirasını karşılayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
11 Şubat'tan bu yana devam eden Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.
11 Şubat'tan bu yana devam eden Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, ocak ayında görülen yağışların ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturanların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması için vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

12 ev daha boşaltılacak

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de heyelanın yaşandığı bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Genel, evlerini ve ahırları boşaltmak istemeyen bazı kişileri ikna etmeye çalıştı.

Genel, yaptığı açıklamada, toprak kaymasının sebebinin henüz teknik olarak bilinmediğini ancak yoğun yağışların zemin gevşekliğine yol açmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Halkın can güvenliği açısından evlerini boşaltması gerektiğine işaret eden Genel, "Eğridere Mahallemizde bir bölgede ciddi olarak toprak kayması söz konusu. Şu ana kadar 12 evimizi boşalttık. 12 evimizin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Yeni boşaltma kararı alınan bu evlerde şu anda bir çatlak, yarık söz konusu değil ama tedbir amaçlı boşaltacağız." diye konuştu.

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Hayvanlar için ahır temini

Bölgede jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Genel, şunları belirtti:

  • "Boşaltılan evlerin sakinleri yakınlarının yanına yerleşti. Biz valimizin emirleriyle bu evlerde kalanların ev kiralamaları durumunda kira bedellerini karşılayacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ahırları için de Bornova Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de birer çadır kuracak. Vatandaşlarımızın sahip olduğu hayvanların tamamını bölgenin biraz aşağısında bulunan düğün salonunun yanında bir araya toplayacağız. Vatandaşlarımız eğer ahır kiralarsa onun bedelini de yine devletimiz karşılayacak. Burada Kızılay ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yemek dağıtımı da oluyor."

Olayın can kaybına ve herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Genel, heyelanın çok yavaş genişlediğini, günler içinde yarıkların 15-20 cm genişliğe ulaştığını ifade etti.

"Çok şükür ki birden heyelan olmadı" diyen Genel, "Ancak her an çok ciddi bir kayma olabilir. Mahallenin bir bölümünü buradan taşımış olacağız. Umarım bu risk genişlemez." diye konuştu.

Sokak araç ve yaya girişine kapatıldı

Mahalle sakinleri de uzun süredir yaşadıkları bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ve tedirgin olduklarını belirterek, devlet kurumlarının kendilerine sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise heyelan görülen bölgenin hemen üzerindeki bir araziye hobi bahçeleri kurulmaya başladığını, buranın inşası sırasında bölgenin doğal yapısının bozulmasının heyelana neden olduğunu iddia etti.

  • Bu arada evlerini ve ahırlarını tahliye etmeye çalışanlara jandarma ve AFAD ekipleri de yardımcı oldu. Belediyelere ait araçlar da eşyaların taşınmasında kullanıldı. Jandarma ekipleri, heyelanın yaşandığı Ardıç Sokak'ta bariyerlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi
FOTOĞRAF 12
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Ocak ayında görülen yağışların ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.
Title
Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.
Title
Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.
Title
Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturanların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.
Title
Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması için vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.
Title
Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.
Title
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İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi.

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