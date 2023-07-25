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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16-22 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen 57 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 94 şahsa işlem yapıldı, 27 kişi tutuklandı.

09:55 . 25/07/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

İzmir’de bir haftada gerçekleştirilen 57 ayrı uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 27 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 661 gram kokain, 931 gram esrar-skank, 714 gram eroin, 12 bin 808 sentetik ecza, bin 111 adet extacy, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 4 tüfek, 6 tabanca, 72 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 23 bin 640 Türk Lirası ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 94 şahsa işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklandı.


#İzmir
#Narkotik
#Tutuklama
#Uyuşturucu
4 saat önce
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