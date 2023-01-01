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İzmir'de yangına müdahale eden bir helikopter baraja düştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yangına müdahale amacıyla kullanılan bir helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştüğünü, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarılırken, diğer üç mürettebatın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 

03:11 . 17/09/2023 Pazar
DHA
Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma,Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.


#İzmir
#yangın
#helikopter
#Tahtalı Barajı
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