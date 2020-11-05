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Gündem İzmirde yıkılan Barış ve Cumhuriyet sitesinin yapımında çalışan işçi İlk depremde yıkılacağını biliyorduk
İZMİR

İzmir'de yıkılan Barış ve Cumhuriyet sitesinin yapımında çalışan işçi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk​

İzmir'de yıkılan Barış ve Cumhuriyet sitesinin yapımında çalışan işçi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk

İzmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası yıkılarak 7 vatandaşın hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet sitesinin yapımında çalışan sıva ustası Erol Kaya, "Olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk" dedi.

Haber Merkezi İHA
Barış sitesi ve Cumhuriyet sitesinin inşaatında çalışan 52 yaşındaki sıva ustası Erol Kaya.
Barış sitesi ve Cumhuriyet sitesinin inşaatında çalışan 52 yaşındaki sıva ustası Erol Kaya.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası yıkılan ve 7 vatandaşın hayatını kaybettiği Barış sitesi ve Cumhuriyet sitesinin inşaatında çalışan 52 yaşındaki sıva ustası Erol Kaya konuştu. İnşaat sırasında çalışırken binanın sallandığını belirten Kaya, "İzmir’de deprem olsa bu binaların her zaman yıkılacağını söylüyordum. Çünkü birkaç kolon üzerinde, kolonların da çok ince olduğunu herkese söylüyordum. Korktuğumuz da meydana geldi. Gövde büyük kolonlar küçük, temeli ise balçık zamanında temeli de deniz dolgusuymuş. Burası da dere, bostanlar, mandalina, roka ve maydanoz bahçeleriymiş'' dedi.

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DEMİRLER KOLON DEMİRİ DEĞİLDİ, BETONLAR AYLARCA GÜNEŞTE KALDI

  • ''Deprem esnasında başka bir yerdeydim. Oğlum aradığında, ilk sorduğum, ’Cumhuriyet ve Barış sitesi ne oldu’ diye sordum. Yıkıldığını söyledi. Şu anda insanların ve hepimizin yüreği ve ciğeri yanıyor. Herkesin el emeği göz nuru yıllardır biriktirdikleri enkazın altında kaldı. Demirler kolon demiri değil düz demirdi. Betonlar aylarca güneş altında kalarak yandı. İnşaat halinde 2 sene çıplak kaldı bina.''

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İzmir'de Seferihisar merkezli meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nın yerle bir olduktan hemen sonraki görüntüsü kameralara yansıdı. Görüntülerde havayı kaplayan toz bulutu ve yaşanan panik anları böyle kaydedildi.
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