İzmir'de yıkılan binalar sağlam mıydı: Beton kalitesi olması gerekenin çok altında İzmir'de yıkılan binalarla ilgili önemli açıklama: Beton kalitesi olması gerekenin çok altında Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, İzmir'deki depremin hasara neden olduğu binalardaki ölçümlerde beton kalitesinin olması gerekenin çok altında olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Arslan, "Bölgede yaptığımız ölçümlerde beton kalitesi olması gerekenin çok altında çıktı. Hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin olma olasılığı bana göre sıfırdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 18:33 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 19:02 AA