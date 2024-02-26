İzmir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil 200 metre sürükledi: Bir ölü üç yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü Demir özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.