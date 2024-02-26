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İzmir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil 200 metre sürüklendi: Bir ölü üç yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil, 200 metre sürüklendi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralanırken otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

07:01 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:56 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Bağyurdu OSB Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne ilerleyen Hakki Akim (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, tali yoldan çıkan Abdullah Demir (32) yönetimindeki 48 BY 621 plakalı otomobile çarptı.


Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün altına giren otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi.


Kazada Abdullah Demir ile otomobildeki Hacer Duman (31), Ela Nur Duman (23) ve Meryem Ercan (61), araçta sıkışarak yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü Demir özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Demir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Otobüsün sürücüsü Hakki Akim, ifadesi alınmak jandarma merkezine götürüldü.




#İzmir
#Kaza
#Otobüs kaza
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