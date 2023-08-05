İzmir'de Yunan unsurlarınca geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı: 41 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Fatih’te de gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sekiz araca toplamda 5 bin 33 lira ceza kesilirken, iki düzensiz göçmen ve aranan bir şahıs yakalandı.