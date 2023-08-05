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İzmir'de Yunan unsurlarınca geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı: 41 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili açıklarında yakalanan 41 göçmen ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

13:53 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
İşlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

İşlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.


Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#İzmir
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#Yunanistan
#düzensiz göçmen
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