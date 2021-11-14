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İZMİR

İzmir'de yürek yakan manzara: 31 köpek zehirlenerek öldürüldü

İzmir’in Urla ilçesinde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 köpek can verdi. Mahalle halkı, bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde yürek yakan manzara: 31 köpek zehirlenerek öldürüldü
Zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu


Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.

Zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu
Zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu

Bu etleri yiyen 30’un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.

Hayvanseverlerin bahçelerine bile zehirli etlerden bıraktılar
Zehirlenen hayvanlardan 31’i telef oldu.

Zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu
Zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu

Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi
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Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 35 TK 077 plakalı Peugeot marka otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
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Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.
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Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı.
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Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. (45) karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi.
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Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü kaçmaması için polis aracına bindirdi.
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Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı.
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Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.
Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

Kavgaya karışan kişi otomobilini kalabalığın üzerine sürdü: Altı yaralı var
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Olay, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi’ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.
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Düğün salonunda iki gurup arasında tartışma kavgaya dönüştü.
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Kavgaya karışan bir kişi, kişi kullandığı otomobili kalabalık grubun üzerine sürdü.
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Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.
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Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken soruşturma sürüyor.
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Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
Title
Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
Title
Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
Title
Title
Kavgaya karışan kişi otomobilini kalabalığın üzerine sürdü: Altı yaralı var
Kahramanmaraş'ta bir düğün etkinliğinde çıkan kavgaya karışan sürücü, kullandığı otomobili kalabalığın üzerine sürdü. Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.


Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

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