İzmir'de yürek yakan olay: Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu İzmir'in Buca ilçesinde yürek yakan bir olay gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 10:29 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 10:39 DHA