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Gündem İzmirdeki deprem Doğanlar Apartmanında anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
İZMİR

İzmir'deki deprem: Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması devam ederken, umutlu bekleyiş devam ediyor.

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Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi.
Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne ve 4 çocuğuyla iletişim kurdu.

  • Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 7.00 civarında 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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