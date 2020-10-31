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Gündem 23 saat sonra gelen mucize kurtuluş İzmirdeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldı
İZMİR

23 saat sonra gelen mucize kurtuluş: İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından anne ve 3 çocuğu çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Anne ve üç çocuğu kurtarıldı. Ekiplerin çalışması devam ederken, umutlu bekleyiş devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi.
Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

  • Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü.

Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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