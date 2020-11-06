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Gündem İzmirdeki deprem felaketinde canını hiçe sayan kahraman Filistinli genç, onlarca can kurtardı Yardım etmek bana farzdır
İZMİR

İzmir'deki deprem felaketinde canını hiçe sayan kahraman Filistinli genç, onlarca can kurtardı: Yardım etmek bana farzdır

İzmir’de meydana gelen depremin hemen ardından çöken binalara koşan 20 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ahmed Muhammed Abu Cuhayşa, hayatını tehlikeye atarak onlarca kişiyi enkazdan kurtardı. Büyük takdir toplayan genç bir an olsun tereddüt etmediğini belirterek, "Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardım. Kurtardığım kişileri ailem gibi hissettim. Onlara yardım etmek bana farzdır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Filistinli gencin vatandaşları kurtarma çabası kameralara yansıdı.
Filistinli gencin vatandaşları kurtarma çabası kameralara yansıdı.

İzmir’de meydana gelen depremde, ekiplerden önce vatandaşlar seferber olarak enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya çalıştı. Kendi canını riske atıp hayat kurtarmaya çalışan kişiler arasında 20 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ahmed Muhammed Abu Cuhayşa da vardı. Deprem sırasında arkadaşının evinde bulunan ve depremin olmasıyla birlikte çöken binalara koşan Cuhayşa, depremin ilk saatinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişiyi enkazdan kurtardı; daha sonra 15 kişinin kurtulmasına yardımcı oldu. 9 aydır Türkiye’de bulunan Cuhayşa, Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardığını, kurtardığı kişileri ailesi gibi hissettiğini söyledi.

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O anlar kameraya yansıdı

Bazı katlarında çökme olan binalarda kalan vatandaşları hiç düşünmeden kurtaran Cuhayşa, bir merdiven yardımı ile insanları balkonlardan kucaklayarak aşağıya indirdi. Cuhayşa, enkaz altında kalan bir kişinin üzerindeki betonu da kırarak vatandaşı enkazdan kurtardı. Bir binanın üst katında korkudan ağlayan yaşlı bir kadını da yine merdiven yardımı ile kurtaran Cuhayşa’nın kurtarma görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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"Çocuk ve kadın seslerini duydum"

O günü anlatan Cuhayşa, “Deprem anında arkadaşımın evindeydim. Yıkılmaya başlayan binalara koştum. Çocuk ve kadın seslerini duydum. Hemen sese doğru koştum. Yıkılan evlere 1-2 kilometre uzaklıktaydım. Çöken Barış Sitesi’nde 2. ve 3. kattaki insanlar yardım bekliyordu. Bir merdiven talep ederek o evdeki insanları sağ salim çıkardım. İlk apartmanda anne, baba, bir genç ve iki çocuk kurtardık. Daha sonra başka bir apartmandan ses duyduk ve binanın tuğlalarını çekiçle kırarak altında kalan kişiyi çıkarttık. Başka bir binada üst katlarda yaşlı bir kadın daha vardı. Ağlıyordu. Merdiveni kullanarak çok şükür onu da kurtardım" dedi.

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"Kurtardığım insanları ziyaret etmek istiyorum"

Cuhayşa şöyle devam etti: "Depremin ilk saatinde 6 kişiyi çıkardık, daha sonra 15 kişinin çıkarılmasına da yardımcı olduk. Yaptığım şey içimden geldi. Türk halkını Filistin halkıymış gibi kurtardım. Kurtardığım kişileri ailem gibi hissettim. Onlara yardım etmek bana farzdır. Ben kurtardığım insanları merak ediyorum. Nasıllar, iyiler mi, hastanede mi, evdeler mi bilmiyorum. Onları ziyaret etmek istiyorum. Biz Türkiye halkını seviyoruz. Biz her zaman birlikteyiz. Türkiye ve İzmir’e geçmiş olsun.”

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