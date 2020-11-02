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Gündem İzmirdeki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş
İZMİR

İzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 65'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarılmış, yaşanan gelişme milyonları sevince boğmuştu. Depremin simgesi haline gelen ve enkaza dönen Doğanlar Apartmanı’ndan sağ kurtarılan minik Elif'in, mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı. Sürekli vazoyla yere vurarak ses çıkartan anne Seher Değerli Perinçek, enkaz altında 4 çocuğunu bir araya getirdi ancak Elif’e yetişemedi. Depreme dışarıda yakalanan baba Oğuz Perinçek ise evini perdelerinden tanıyarak eşi ve çocuklarının kurtarılması için ekipleri yönlendirdi.

Haber Merkezi İHA
3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra enkaz altından kurtarılmıştı.
3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra enkaz altından kurtarılmıştı.

İzmir’i vuran depremin ardından üçüncü gün geride kalırken sevindirici haberler peş peşe geldi. Toprak yığınına dönen Emrah Apartmanı’ndan 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin’in ardından Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ kurtulan 3 yaşındaki çıkartılan Elif Perinçek depremin simgesi oldu. Üzerine devrilen sandalye ve uyuması sayesinde hayatta kaldığı belirlenen Elif’in ikiz ablaları Elzem ve Ezel’in (10) de sağ kurtarıldığı enkazdan çıkartılan 7 yaşında abi Umut ise yaşam mücadelesini kaybetti. Ege Üniversitesinde araştırma görevlisi olan anne Seher Dereli Perinçek ve depreme dışarıda yakalanan baba Oğuz Perinçek çocuklarını yaşamda tutabilmek için büyük bir mücadele verdi.

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Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
OYNAT 00:59
Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.


"Ümitli haberler bize güç verdi"


Doğanlar apartmanı en kazında yaşadıkları 65 zorlu saat hakkında bilgi veren dayı Özgür Değerli, “20 saat sonra önce kardeşim Seher’e, ikizlerimize ve Umut’umuza ulaştık. Umut’un daha sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Ondan sonra süreç Elif için devam etti. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Ekipler bana, başka bir depremde 72 saatte kurtarılan yeni doğan bir bebekten söz edip ‘Neden bunlardan birisi Elif olmasın’ diye moral verdiler. Ümitli haberler bize güç verdi. Akabinde bizim için de bir müjde geldi. Şükür Elif’in sağlık durumu iyi. Acil servisten yoğun bakıma alındı. İlk geldiğinde yaşı sorulmuş. Buna cevap verip su istemiş. Rahatlıkla konuşuyor. Kardeşim Seher, dahiliye servisinde. Sağlık durumu iyi, sürekli evlatlarını soruyor. İkizlerimiz Elzem ve Ezel onlar da sağlıklı. Umut’umuz dışında ailenin diğer fertlerinin kötü bir durumu yok” dedi.

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Vazoyla yere vurup hem kendini hem de çocuklarını kurtardı

Eşi ve çocuklarının kurtarılmasına büyük katkı sağlayan Oğuz Perinçek’in eşiyle irtibat kurduğu ve dairenin izlerine ulaşılınca ekipleri yönlendirdiği ölüm kalım savaşını anlatan dayı Özgür Değerli, yaşananları şöyle anlattı:
“Depreme dışarıda yakalanan eniştem Oğuz’un operasyona büyük katkısı oldu. Seher yaşadığına dair işaret vermek için bulunduğu konumdan sürekli vazo ile yere vurarak ses çıkartmış. Oğuz da, zaten dairenin perdelerinden teşhisini yapıp ekiplere içeriye girilebilecek yerleri göstermiş. Odaları ve bulunabilecekleri konumları belirtmiş. Elif haricindeki herkese tek bir noktada bulmuşlar. Hepsi bir yerde yaşam üçgeni oluşturmuşlar ama kardeşim Elif’e yetişememiş.”

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Devrilen sandalye Elif için yaşam üçgeni oluşturdu

Değerli, depremin simgesi haline gelen yeğeni Elif’in 65 saatlik öyküsüyle ilgi olarak ise, “Kardeşim diğer çocuklarını bir araya getirmiş ancak Elif kendi odasında kalmış. Orada üzerine devrilen bir sandalye sayesinde göçük altında kalmaktan kurtulmuş. Orada kendiliğinden bir yaşam üçgeni oluşmuş. Doktorumuzdan aldığımız bilgiye göre, bebeklerin ilk etapta bir ağlama süreçleri oluyormuş ama ağlama sonrasında uykuya dalıyorlarmış. Metabolizması yavaşladığından yaşama tutunmak için süreci uzatmış” dedi.

65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
FOTOĞRAF 14
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı.
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Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı.
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Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
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Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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Anne Seher Perinçek'e Elif'in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı.
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Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi.
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Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi.
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Ayrıca Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15' yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor.
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65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı.


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