Gündem İzmirdeki deprem fırtınası sürüyor Esnaf dükkanları boşalttı vatandaş sokakta bekliyor
İZMİR

İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor: Esnaf dükkanları boşalttı vatandaş sokakta bekliyor

İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor: Esnaf dükkanları boşalttı vatandaş sokakta bekliyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde sabah saatlerinde itibaren 4 şiddetinin üzerinde 7 deprem meydana geldi. İlçede bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltılırken vatandaşlar depremlerin çok sarsıcı olmadığını belirterek tedbir amaçlı olarak evlerinin dışında beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Dükkanlarını boşaltan esnaf, içeride durmaktan kaçınıyor.
Dükkanlarını boşaltan esnaf, içeride durmaktan kaçınıyor.

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında itibaren deprem fırtınası yaşanıyor. Saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde başlayan deprem fırtınasını ilerleyen 5.1, 4.8, 4.7, 4.2, 5.1 ve 4.0 şiddetinde depremler takip etti. İzmir genelinde de hissedilirken Karaburun’da yaşayan vatandaşlar, depremler nedeniyle evlerinin dışarısında vakit geçirmeye başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmazken, Karaburun ilçesinde bazı dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Depremlerin ardından Karaburun’da Kaymakam Serap Özmen Çetin, ilçeyi gezerek vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karaburun Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çetin, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı


Vatandaşlar depremleri anlattı

Depremle ilgili konuşan Mordoğan eski Belediye Başkanı Ferhan Eroğlu, “Deprem sabahtan itibaren birkaç kez sarstı. En büyüğü 5.1 şiddetindeydi onu net hissettik. İnsanları tedirgin edecek ve paniğe kapılacak şekilde bir deprem olmadı. Kısa sürdüğünü düşünüyoruz” dedi.

Karaburun’da esnaflık yapan Hasan Karabatak, Depremin dükkanını açmadan meydana gelmeye başladığını söyleyerek, “Komşularla konuşurken bile deprem olmaya devam etti. Artçılar yaşanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nermin Yılmaz ise şöyle konuştu:

  • “Ağır bir fırtına var ilk depremi bu yüzden hissetmedim. Kedimi veterinere götürecektim o anda ikinci depremi hissettim. Daha sonra veterinere giderken dükkanların tedbir amaçlı boşaltıldığını gördüm. Şimdi burada beklemeye başladım”

İzmir'de art arda depremler meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de art arda depremler meydana geldi

İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
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İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı yaşanan panik kameraya böyle yansıdı.

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