​İzmir'deki deprem sonrası kiralık ev fiyatlarına zam yapan fırsatçılara ceza yağacak.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

Kiralık ev talepleri arttı

Bazı fırsatçılar ise durumdan faydalanmanın yolunu seçti. Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin ve taşınma bedellerinin fiyatları artış gösterdi. Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Kurum: Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir

“Yakından takip ediyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fırsatçıları yakından takip ettiklerini belirterek, “Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.