İzmir'deki deprem yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesine acı veda: Hoşçakal anne

Ekonomi

Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre bugün sona erdi. Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.