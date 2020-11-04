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Gündem İzmirdeki deprem yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Aydanın annesine acı veda Hoşçakal anne
İZMİR

İzmir'deki deprem yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesine acı veda: Hoşçakal anne

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından arama çalışmaları devam ederken, dün 91'inci saatte Rızabey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan haberden dakikalar sonra göçük altında kalan Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Gezgin'in cenazesi bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılırken, küçük Ayda'nın abisi Atakan Gezgin'in, annesinin tabutuna sarılarak "Hoşçakal anne" demesi yürekleri dağladı.

Haber Merkezi AA
Minik Ayda'nın annesinin cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Minik Ayda'nın annesinin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.

Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
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Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.


Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.


"Oğlum annene hoşçakal de"

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı. Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.

Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.


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