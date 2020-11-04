İzmir'deki deprem yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesine acı veda: Hoşçakal anne
İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından arama çalışmaları devam ederken, dün 91'inci saatte Rızabey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan haberden dakikalar sonra göçük altında kalan Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Gezgin'in cenazesi bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılırken, küçük Ayda'nın abisi Atakan Gezgin'in, annesinin tabutuna sarılarak "Hoşçakal anne" demesi yürekleri dağladı.