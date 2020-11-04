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Gündem İzmirdeki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Aydanın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
İZMİR

İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken dün 91'inci saatte mucize yaşanmış, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarılmıştı. Milyonlar sevince boğan haberin ardından vatandaşlar minik Ayda'nın sağlık durumunu merak etmeye başladı. Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken dün 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarılmıştı. Depremin simgesi haline gelen küçük mucizenin sağlık durumu merak ediliyordu.

Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
OYNAT 00:59
Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Sağlık durumu iyi

3 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın
GÜNDEM
Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın


  • Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte dün Ayda’yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
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Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.


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