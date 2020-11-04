İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



