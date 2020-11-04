İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken dün 91'inci saatte mucize yaşanmış, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarılmıştı. Milyonlar sevince boğan haberin ardından vatandaşlar minik Ayda'nın sağlık durumunu merak etmeye başladı. Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken dün 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarılmıştı. Depremin simgesi haline gelen küçük mucizenin sağlık durumu merak ediliyordu.
Sağlık durumu iyi 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte dün Ayda’yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.