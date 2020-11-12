Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirdeki depremden sonra ev sahibinden akıl almaz kurnazlık Kiracısına öyle bir şey teklif etti ki
İZMİR

İzmir'deki depremden sonra ev sahibinden akıl almaz kurnazlık: Kiracısına öyle bir şey teklif etti ki...

İzmir Bayraklı’da bir gecekonduda yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, depremden önce evlerinde zaten çatlak olduğunu ancak ev sahibinin “Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız" dediğini iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Sevinç çifti, depremin ardından çatlakların daha da derinleştiğini, korkudan evlerine giremediklerini söyledi.
Sevinç çifti, depremin ardından çatlakların daha da derinleştiğini, korkudan evlerine giremediklerini söyledi.


İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi 7368 numaralı sokaktaki gecekonduda yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, depremden önce zaten evlerinde çatlak olduğunu ancak ev sahibinin “Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız’ dediğini öne sürdü. Defalarca evdeki çatlakları gösterip ev sahibini uyardığını ancak başarılı olamadığını, depremin ardından o çatlakların daha da derinleştiğini belirten Behzat Sevinç, evine giremediğini söyledi.

İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı: Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
EKONOMİ
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı: Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı


“Ben kimseye yalan söyleyemem”


Behzat Sevinç, “2016’da bu evi kiraladık. Evde çatlaklar vardı. Ev sahibime her ay tamir etmesi için uyarıda bulundum. ‘Bir gün deprem olursa ev başımıza yıkılır’ dedim ama ilgilenmedi. Ben o çatlaklara kendim sıva yapmıştım. Deprem olduktan sonra da yetkilere çatlakların depremden önce değil depremden sonra olduğunu söylememi istedi. ‘Eğer depremden sonra olduğunu söylersek devletten para alırız’ dedi. Ben yetkileri kandırsam Allah’ı kandırabilir miyim, kandıramam. Ben bunu kabul etmedim. Ben kimseye yalan söyleyemem. Şu anda evim hasarlı, içeri giremiyorum. Eşyalarımız içeride kaldı. Kalacak yerimiz yok, yarın öbür gün çadırda kalacağım” dedi.

İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi


“Deprem kurnazlığı”


Evinin bir gecekondu olduğu için zaten sağlam olmadığını kaydeden Sevinç, “Çatlakları görünce kendim sıva yaptım. Hatta izleri bile belli. Deprem olunca çatlaklar iyice derinleşti. Eve set çektiler, giremiyoruz. Ev sahibine ‘ev tepemize çökecek’ dedim ama ilgilenmedi. ‘Depremden sonra oldu deyin’ deyip durdu. Burada deprem kurnazlığı var, devleti kandırmaya çalışmak var” diye konuştu.

İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
FOTOĞRAF 24
Title
Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.
Title
24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi.
Title
Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı dedi.
Title
Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar diye konuştu.
Title
Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz dedi.
Title
Title
Yağcıoğlu Sitesi'nde boyayla kapatılmış
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'ndeki skandal ortaya çıktı: Çatlaklar boyayla kapatılmış
İzmir'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan 62 yaşındaki Erdoğan Dalkılıç, "Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz" dedi.


Abone Ol Google News
Rezerv müjdesi

Rezerv müjdesi

'Taşı, toprağı altın köy'de büyük heyecan.
Kafkaslarda yeni güç Türkiye

Kafkaslarda yeni güç Türkiye

​Batı akıllıca davranmazsa masayı uzaktan izler.
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan
ses çıktı

"20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık."
Heyecanlandıran<br>aşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.