İzmir'deki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Anne kız birbirine sarılmış!

"Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz"