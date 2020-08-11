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Gündem İzmirdeki orman yangınında şoke eden ifade Tuvalet ihtiyacını giderirken sigarasını düşürmüş
İZMİR

İzmir'deki orman yangınında şoke eden ifade: Tuvalet ihtiyacını giderirken sigarasını düşürmüş

İzmir Menderes'te çıkan ve 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen orman yangınıyla ilgili soruşturmada akılalmaz bir detay ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini ve bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Menderes'te çıkan yangını söndürme çalışmalarından bir kare...
Menderes'te çıkan yangını söndürme çalışmalarından bir kare...

İzmir’in Menderes ilçesi Görece mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli yakalanırken, şüphelinin tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği öğrenildi.

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SİGARASINI YANLIŞLIKLA DÜŞÜRMÜŞ

  • Menderes ilçesi Görece mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe yol açmıştı. Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabilmişti. Yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Görece Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda S.T adlı bir şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri daha sonrasında S.T’nin ifadesini aldı. Şahsın ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği belirtildi.

S.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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