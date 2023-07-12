İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.