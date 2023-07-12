|
Gündem

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09:57 . 12/07/2023 Wednesday
AA
İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü Mustafa Gürpınar.

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü Mustafa Gürpınar.

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.


Açıklamada,
"Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.


Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.


Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.




#İzmir
#Menderes
#Yangın
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanı tedavisini anlattı: Aşırı terleme sorun olmaktan çıkıyor