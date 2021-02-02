İzmir'deki sel felaketinde ölü sayısı ikiye yükseldi

İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültülü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Menderes ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Akşam saatlerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 2'ye yükseldiği duyuruldu.

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"BÜYÜK BİR FELAKET"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir'in son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

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Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket."

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KAMU ÇALIŞANLARI TAM GÜN İZİNLİ SAYILACAK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını dile getirdi.

İZMİR'DE SEL CAN ALDI

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

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"Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar." dedi.

Selden etkilenen vatandaşların sorunlarının en kısa sürede giderileceğini kaydeden Köşger, "Devletimiz ne gerekiyorsa gerekli tedbirleri alacak. Gerekli yardımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Köşger, 775 su baskını ve 20 araçta da mahsur kalanların olduğuna yönelik ihbar aldıklarını ve hepsine ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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FOTOĞRAF 20 Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı. Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar. dedi. Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti. Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 6511 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu. Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı. Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü. Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı. Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü. Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı. Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı. İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu. İzmir adeta afete maruz kaldı <BR> <BR> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. Mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar <BR> <BR> İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu kaydeden Köşger, Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır. ifadelerini kullandı. AFAD ve Kızılay'ın çalışmaları <BR> <BR> İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor. İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti. Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti. Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi. Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi. İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. BiP'te paylaş

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