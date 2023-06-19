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İzmir'deki vahşette yeni detaylar: Cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi.

13:41 . 19/06/2023 Pazartesi
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Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen Cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen Cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkek olmak üzere 4 kişiden Haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.


İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.



Özel ekip kuruldu


Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen Cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.


Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.



Derin dondurucuyu nereden alabileceğini sormuş


Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden Derin Dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.



#İzmir
#Bayraklı
#Cinayet
1 saat önce
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