İzmir’deki yıkım çalışmalarında dikkat çeken kare: Bayrak hassasiyeti duygulandırdı İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketininardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yetkililer tarafından tespit edilen ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı tüm hızıyla sürüyor. O binalardan biri olan Egemen Apartmanı’nda ise dikkat çeken anlar yaşandı. Binanın yıkımı başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan bayraklar tek tek toplandı.

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 13:54 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 14:00 DHA