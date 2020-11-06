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Gündem İzmirdeki yıkım çalışmalarında dikkat çeken kare Bayrak hassasiyeti duygulandırdı
İZMİR

İzmir’deki yıkım çalışmalarında dikkat çeken kare: Bayrak hassasiyeti duygulandırdı

İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketininardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yetkililer tarafından tespit edilen ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı tüm hızıyla sürüyor. O binalardan biri olan Egemen Apartmanı’nda ise dikkat çeken anlar yaşandı. Binanın yıkımı başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan bayraklar tek tek toplandı.

Haber Merkezi DHA
Yıkımdan önce bayraklar tek tek toplandı.
Yıkımdan önce bayraklar tek tek toplandı.

İzmir’de, 114 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina hasar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda belirlenen acil yıkılması gereken binalardan biri olan Egemen Apartmanı’nda da yıkım başladı.

Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden Türk bayrağı hassasiyeti
GÜNDEM
Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden Türk bayrağı hassasiyeti

Ekipler, yıkıma başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan ve içeriye girilemeyince balkonlarda kalan bayrakları tek tek bulunduğu yerden çıkardı.

Polisin bayrak hassasiyeti: Yerde görünce katlayıp araca götürdü
GÜNDEM
Polisin bayrak hassasiyeti: Yerde görünce katlayıp araca götürdü

Özenle katlanarak sahibine teslim edildi

Ekipler tarafından özenle katlanan bayraklar, Egemen Apartmanı sakinlerinden Zafer Dilekmen’e teslim edildi. Dilemken ve polis ekipleri, bayrakları öpüp alnına koydu.

  • Dilemken, “Öncelikle bayrak. Zaten evlerimiz yıkıldı, bari hiç değilse bayraklarımızı kurtaralım dedik” diye konuştu.

Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
OYNAT 00:31
Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Sivas'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzelten polis memurunun kameraya yansıyan görüntüsü izleyenleri duygulandırdı


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