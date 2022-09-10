İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

Soyer'in sözleri her kesimden insanın büyük tepkisini çekti.

"BUNLAR BENİM SÖZLERİM DEĞİL"

Konuyla ilgili HaberTürk canlı yayınında açıklamada bulunan Soyer, "Aslında bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım" dedi.

"ELBETTE HESABIMIZ OLACAK"

Yunanistan'ın adını anmamasını "Emperyalistler diyerek bahsettim" sözleriyle açıklayan Soyer, kendisine yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Eleştirilere hiçbir şey demem. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımın Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde yani 1.. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bu ülkeyi emperyalist güçlere teslim edenlerle hiç mi hesabımız olmaz? Elbette hesabımız olacak."

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YUNANİSTAN PROVOKASYONLARINA YANIT VERMEDİ

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları da sorulan Soyer, bu soruya "Bunu bana neden soruyorsunuz?" diyerek yanıt vermekten kaçındı.

GÜNDEM CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı