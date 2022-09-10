Gündem İzmirin işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlıyı suçlayan CHPli Tunç Soyer suçu Atatürke attı Nutuktan ilham aldım
POLİTİKA

İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı'yı suçlayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisini savundu. Konuşmasının kendi sözleri olmadığını söyleyen Soyer, "Ben Nutuk'tan ilham aldım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirin işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlıyı suçlayan CHPli Tunç Soyer suçu Atatürke attı: Nutuktan ilham aldım
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

Soyer'in sözleri her kesimden insanın büyük tepkisini çekti.

"BUNLAR BENİM SÖZLERİM DEĞİL"

  • Konuyla ilgili HaberTürk canlı yayınında açıklamada bulunan Soyer, "Aslında bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım" dedi.

İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım
OYNAT 00:42
İzmir'in işgaliyle ilgili konuşmasında Osmanlı'yı suçlayan CHP'li Tunç Soyer suçu Atatürk'e attı: Nutuk'tan ilham aldım
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı'yı suçlayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisini savundu. Konuşmasının kendi sözleri olmadığını söyleyen Soyer, 'Ben Nutuk'tan ilham aldım' dedi.

"ELBETTE HESABIMIZ OLACAK"

Yunanistan'ın adını anmamasını "Emperyalistler diyerek bahsettim" sözleriyle açıklayan Soyer, kendisine yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Eleştirilere hiçbir şey demem. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımın Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde yani 1.. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bu ülkeyi emperyalist güçlere teslim edenlerle hiç mi hesabımız olmaz? Elbette hesabımız olacak."

YUNANİSTAN PROVOKASYONLARINA YANIT VERMEDİ

  • Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları da sorulan Soyer, bu soruya "Bunu bana neden soruyorsunuz?" diyerek yanıt vermekten kaçındı.

Tunç Soyer'in yanıtsız bıraktığı soru: Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?
OYNAT 00:49
Tunç Soyer'in yanıtsız bıraktığı soru: Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katıldığı canlı yayında Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları soruldu. Soyer, bu soruya 'Bunu bana neden soruyorsunuz?' diyerek yanıt vermekten kaçındı.

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı
GÜNDEM
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
OYNAT 00:44
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı.
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